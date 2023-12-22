Звезда «Универа» присоединилась к критике голой вечеринки Ивлеевой

Анна Хилькевич призналась в желании развидеть голую вечеринку Ивлеевой

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич присоединилась к критике голой вечеринки ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка призналась в желании развидеть кадры с мероприятия, а также напомнила, что голыми люди ходят за закрытыми дверями своих квартир, а «не пушат этим публику», среди которой огромный процент детей и молодежи.

«Все понимаю: в погоне за хайпом и обсуждениями хочется максимально извернуться, сделать что-то яркое и впечатляющее. Но тут важно не переступить грань. И четко понимать, что эпатажно — это не всегда "клево" и значимо», — написала Хилькевич.

Актриса призналась, что не понимает, какой положительный пример можно вынести из мероприятия, которое лишено всякой идеологии. Артистка также указала, что Ивлеева является кумиром для своей аудитории, который должен вдохновлять и мотивировать.

«Я не ханжа. Я за эстетические вызовы и эпатаж, про которые нельзя сказать "фу, это мерзко". У каждого есть право воплощать свои развратные фантазии. Но давайте делать это в своих домах, за закрытыми дверьми?» — резюмировала звезда сериала «Универ».

Ранее рэп-исполнитель Джиган описал голую вечеринку Ивлеевой словами «отвратное мероприятие».