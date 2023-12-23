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12:44, 23 декабря 2023Культура

Киркорова захотели лишить звания народного артиста России

Минкульт России попросили лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадного певца Филиппа Киркорова захотели лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает Mash.

По данным издания, Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее сообщалось о том, что российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившегося на мероприятии Ивлеевой полностью голым, арестовали на 15 суток. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, распространившиеся в сети, возмутили многих россиян. Общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ.

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      Олег Давыдов
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