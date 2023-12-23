В Госдуме высказались об идее лишить Киркорова звания народного артиста России

Шолохов: забрать у Киркорова звание народного артиста РФ может тот, кто его дал

Забрать звание народного артиста России может только тот, кто его дал. Никак иначе. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался об идее лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Если бы Киркоров первый раз в жизни совершил что-то эпатажное, мягко говоря, то это бы подлежало какому-то обсуждению. А так он постоянно совершает что-нибудь: то по крестам лазит полуголый, то еще что-то. Откровенно говоря, человек получил это звание непонятно за что. Но теперь крайне сложно стоит вопрос о том, можно ли забрать это звание или нет. Я считаю, что он не заслуживал его изначально», — заявил Шолохов.

Если говорить не о моем личном мнении, а о [мнении] представителя законодательной власти, то я могу сказать, что это достаточно сложная процедура, которая подразумевает то, что забрать это звание может тот, кто его дал Александр Шолохов первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Звание народного артиста России присваивается указом президента страны. Это высшее звание за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства.

Общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой.

Вечеринка блогерши прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал минимум одежды. Вечеринку посетили артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и другие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки возмутили многих россиян.

Позднее российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившегося на мероприятии полностью голым, арестовали на 15 суток.