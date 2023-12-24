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17:01, 24 декабря 2023Культура

Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Филипп Киркоров оправдал участие в вечеринке Ивлеевой данным заранее обещанием

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Артист пообщался с представителем Кремля на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», сообщает «СтарХит».

Когда речь зашла о вечеринке, Киркоров пояснил, что пошел на нее из-за того, что заранее пообещал Ивлеевой, не зная полностью концепции мероприятия. «У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — заявил певец.

Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который был надет на гениталии. Во время мероприятия единственная вещь на теле артиста была снята. Позже его арестовали на 15 суток.

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      Нина Ташевская
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