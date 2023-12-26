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09:57, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

С устроившей голую вечеринку Ивлеевой захотели взыскать миллиард рублей

С блогерши Ивлеевой хотят взыскать миллиард рублей за моральный вред

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

С популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за устроенную ею голую вечеринку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Актер, продюсер Александр Иншаков вместе с адвокатом Александром Трещевым составили коллективный иск к Ивлеевой. Его подписали 23 человека. Сообщается, что члены инициативной группы хотят лишить Ивлееву возможности сниматься в рекламе и проводить собственные мероприятия.

Кроме того, иск предполагает выплату компенсации от Ивлеевой в размере 1 миллиарда рублей. По данным издания, документ скоро направят в Хамовнический суд Москвы. Если требования будут удовлетворены, то, по информации Shot, деньги направят в один из фондов поддержки бойцов специальной военной операции и их семей.

Ранее Ивлеева прокомментировала голую вечеринку. Она извинилась за то, что кадры с мероприятия, посвященного неопубликованным фотосессиям для журнала Playboy, попали в сеть. Также блогерша пообещала, что вырученные с вечеринки средства отправит на благотворительность.

Вечеринка Ивлеевой была разделена на два дня. Первая часть прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. На нее пришли звезды российского шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Попавшие в сеть кадры вызвали волну общественного возмущения.

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      Мария Большакова
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