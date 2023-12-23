Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой. Другого ее участника ранее арестовали

Глава ФПБК Бородин предложил лишить Киркорова звания народного артиста России

Эстрадного певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Общественник обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Кадр: @olgaorlova1311

Ранее Бородин уже обращался к Генпрокуратуре из-за голой вечеринки Ивлеевой. Его возмутило украшение телеведущей за 23 миллиона рублей, которое было частью ее образа на мероприятии. В ведомство он обратился с просьбой проверить блогершу на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну России в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.

Еще одного гостя вечеринки Ивлеевой ранее арестовали

Российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на вечеринке Ивлеевой полностью голым, арестовали на 15 суток. На артиста составили протокол о мелком хулиганстве. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Позже рэпер извинился за свое поведение. Он также подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает движение ЛГБТ. «Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — рассказал музыкант.

Также Telegram-канал Shot сообщал о задержании еще двоих гостей мероприятия. Речь шла о мужчинах, которые целовались перед камерой в центре танцпола. Участников мероприятия планируют арестовать и отправить в спецприемник на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, им грозит штраф до 200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Имена гостей не раскрываются.

В клуб после вечеринки Ивлеевой нагрянули силовики

В московский клуб «Мутабор» после голой вечеринки нагрянула полиция. Там должна была пройти вторая часть мероприятия, на которое мог попасть любой желающий. В заведение никого не пускали. Силовики изъяли записи с камер наблюдения на голой вечеринке Ивлеевой. Предположительно, заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сам клуб могут привлечь к ответственности, считает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Согласно закону, публичное обнажение считается аморальным действием, и оно наказуемо, сообщила адвокат. В текущей ситуации она допустила привлечение участников вечеринки к административной ответственности по статье 6.1 КоАП («Публичное демонстрирование порнографических материалов или предметов»).