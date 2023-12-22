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19:28, 22 декабря 2023Культура

Арестованный за появление голым на вечеринке Ивлеевой рэпер извинился

Рэпер Vacio извинился после ареста из-за появления голым на вечеринке Ивлеевой

Кадр: РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), которого арестовали за появление на вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой голым, извинился за свое поведение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю», — рассказал музыкант.

Он также подчеркнул, что не хотел никого оскорбить, не поддерживает движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и осуждает его сторонников.

В среду, 20 декабря, в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. Рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который, как отмечается, он использовал не по назначению.

В процессе мероприятия единственная вещь на теле музыканта была снята — оставшуюся часть вечера он ходил полностью без одежды.

Ранее стало известно, что на артиста составили протокол о мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Анастасия Астахова
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