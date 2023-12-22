Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:13, 22 декабря 2023Ценности

Двоих мужчин с голой вечеринки Ивлеевой задержали за поцелуй на танцполе

Двоих мужчин с голой вечеринки ведущей Анастасии Ивлеевой задержали за поцелуй

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Силовики проводят задержание еще двоих гостей голой вечеринки ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о мужчинах, которые целовались перед камерой в центре танцпола. Участников мероприятия планируют арестовать и отправить в спецприемник на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, им грозит штраф до 200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Материалы по теме:
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023
Леди Гага и золотые слитки для гостей: как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
Леди Гага и золотые слитки для гостей:как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
11 февраля 2023

Имена гостей не раскрываются.

Вечеринка под названием «Почти голые», организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в ночь на 21 декабря. Ее посетили многие звезды российского-шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду, были одеты в наряды, оголяющие тело. Недовольные общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Светскую встречу резко раскритиковали журналист Владимир Соловьев, военный корреспондент Александр Коц и другие.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в купальнике

      Голая вечеринка Ивлеевой привлекла внимание мировых СМИ

      США запретили импорт лосося и краба из России

      Бедствие разрушило рождественские надежды исландцев

      Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

      Хоккеист из США рассказал о реакции американцев на его игру в России

      Украинцев опять оставили без товаров из России

      В далекой галактике обнаружили сейсмическую рябь

      Россиян предупредили о вреде распространенного бытового прибора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости