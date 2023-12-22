Двоих мужчин с голой вечеринки Ивлеевой задержали за поцелуй на танцполе

Двоих мужчин с голой вечеринки ведущей Анастасии Ивлеевой задержали за поцелуй

Силовики проводят задержание еще двоих гостей голой вечеринки ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о мужчинах, которые целовались перед камерой в центре танцпола. Участников мероприятия планируют арестовать и отправить в спецприемник на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, им грозит штраф до 200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Имена гостей не раскрываются.

Вечеринка под названием «Почти голые», организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в ночь на 21 декабря. Ее посетили многие звезды российского-шоу-бизнеса, которые, согласно дресс-коду, были одеты в наряды, оголяющие тело. Недовольные общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Светскую встречу резко раскритиковали журналист Владимир Соловьев, военный корреспондент Александр Коц и другие.