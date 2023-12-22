RT: силовики изъяли записи с камер наблюдения на голой вечеринке Ивлеевой

Силовики, которые приходили с обысками в московский клуб «Мутабор» на второй день голой вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой, изъяли записи с камер наблюдения. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По словам сотрудников заведения, из-за этого ночное мероприятие началось позже, чем планировалось, а гости были вынуждены стоять в очереди у входа. Персонал объяснил ситуацию «возникшими техническими сложностями». Отмечается, что на второй день из знаменитостей на вечеринке присутствовала только сама Ивлеева.

Ранее сообщалось, что в столичный клуб после голой вечеринки Ивлеевой нагрянула полиция. Предположительно, заведение проверяли на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения.