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23:05, 21 декабря 2023Силовые структуры

В клуб «Мутабор» после голой вечеринки Ивлеевой нагрянула полиция

В московский клуб «Мутабор» после голой вечеринки Ивлеевой нагрянула полиция

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В московский клуб «Мутабор» после голой вечеринки актрисы и блогерши Анастасии Ивлеевой нагрянула полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, там должна была начаться вторая часть вечеринки, на которую мог попасть любой желающий.

Сейчас в заведение никого не пускают, силовики изучают видео с камер наблюдения. Предположительно, проверяют заведение на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова рассказала «Ленте.ру», что «Мутабор» могут привлечь к ответственности. Согласно закону, публичное обнажение считается аморальным действием, и оно наказуемо, объяснила адвокат. В текущей ситуации она допустила привлечение участников вечеринки к административной ответственности по статье 6.1 КоАП («Публичное демонстрирование порнографических материалов или предметов»).

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения. После этого стало известно, что Генпрокуратура России проверит Ивлееву на неуплату налогов после демонстрации в соцсетях украшения за 23 миллиона рублей.

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      Марина Совина
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