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20:58, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Генпрокуратура проверит Ивлееву после демонстрации украшения за 23 миллиона

Генпрокуратура проверит Ивлееву после показа украшения за 23 миллиона рублей
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Генпрокуратура России проверит блогершу Анастасию Ивлеева на неуплату налогов после демонстрации в соцсетях украшения за 23 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

С просьбой проверить блогершу на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну России в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

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Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на четверг, 21 декабря, в московском ночном клубе. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Сама блогерша выбрала в качестве наряда прозрачное мини-платье поверх кружевного нижнего белья. На ягодицы она надела крупное колье с бриллиантами, которое, по словам ведущей, она приобрела за 23 миллиона рублей. Вечеринку посетили многие звезды, включая певицу Лолиту Милявскую, блогершу Карину Нигай, телеведущую Ксению Собчак, поп-исполнителей Диму Билана и Филиппа Киркорова.

В сети многие раскритиковали мероприятие. «Неужели эта безвкусица и вульгарщина может родится в голове у здорового человека», «Отвратительно», «Вакханалия, Содом и Гоморра», — высказались они в Telegram-канале блогерши. Вечеринкой также возмутились военный корреспондент Александр Коц и телеведущий Владимир Соловьев. Кроме того, общественники попросили прокуратуру проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Олег Давыдов
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