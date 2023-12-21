Адвокат высказалась о судьбе клуба «Мутабор» после голой вечеринки Ивлеевой

Адвокат Власова: клубу «Мутабор» грозит ответственность после голой вечеринки

Московский клуб «Мутабор», где блогер Анастасия Ивлеева провела голую вечеринку, могут привлечь к ответственности, считает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. О судьбе клуба она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Согласно закону, публичное обнажение считается аморальным действием, и оно наказуемо, сообщила адвокат. В текущей ситуации она допустила привлечение участников вечеринки к административной ответственности по статье 6.1 КоАП («Публичное демонстрирование порнографических материалов или предметов»).

Конкретный размер штрафа зависит от обстоятельств дела, включая рецидив, наличие свидетелей и других факторов. Если это действие может быть квалифицировано как публичное демонстрирование порнографического или эротического характера, возможны большие последствия, вплоть до уголовных разбирательств Ольга Власова адвокат

Признаков пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) на размещенных в сети фото и видео с вечеринки адвокат не увидела. Однако отметила, что если эти материалы были распространены в открытом доступе, то за это вполне могут привлечь к ответственности, в первую очередь клуб.

«Все зависит от доказательной базы, которая будет представлена суду сторонами. Заранее сказать об исходе невозможно, но разбирательства и санкции вполне возможны», — заключила Власова.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Его посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фото и видео с вечеринки, опубликованные в соцсетях и СМИ, вызвали волну возмущения. Так, мероприятие раскритиковали военный корреспондент Александр Коц, телеведущий Владимир Соловьев и другие медийные лица. Кроме того, общественники попросили органы проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ.