Стало известно о бойкоте Киркорова на телевидении

Киркорова решили убрать из «Маски» и «Голубого огонька» из-за вечеринки Ивлеевой

Эстрадного певца Филиппа Киркорова решили убрать из новогодних телешоу из-за участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. О бойкоте артиста на телевидении стало известно «Московскому комсомольцу».

По данным издания, Киркоров не появится в финале шоу «Маска» на НТВ и передаче «Голубой огонек» на канале «Россия 1». Кроме того, сообщается, что сцены с артистом будут вырезаны из ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее Киркоров публично извинился перед россиянами за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой. Он признался, что не знал о характере событий, которые будут происходить на празднике блогерши. Артист подчеркнул, что осознает совершенную им ошибку.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». На нее пришли звезды российского шоу-бизнеса, которые были в оголяющих тело нарядах. Попавшие в сеть кадры с мероприятия вызвали волну общественного возмущения.