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15:27, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Бойцы СВО не приняли извинения Киркорова за участие в голой вечеринке

Российские военные в зоне СВО не приняли извинения Киркорова за голую вечеринку

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не приняли извинения певца Филиппа Киркорова за его участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом заявил военный волонтер и публицист Алексей Живов в Telegram.

В видео, снятом в машине, Живов обратился к Киркорову. «Филипп, мы твои извинения не принимаем. Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт (...) И тогда можем считать, что ты хоть до конца жизни можешь просто по Москве голый ходить», — заявил он.

Живов также призвал и других звезд шоу-бизнеса, посетивших вечеринку, отправить деньги российской армии. «Армии помогайте. Что вы дурку включаете? Вы пируете во время чумы», — заключил он.

Ранее Киркоров принес публичные извинения за участие в голой вечеринке Ивлеевой. Он подчеркнул, что не знал о специфике мероприятия, на которое его пригласили. По словам певца, как только он осознал, что на ней происходит, то сразу же покинул место проведения.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе 20 и 21 декабря. В первый день ее посетили артисты российской эстрады и другие звезды шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Когда фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.

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      Мария Большакова
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