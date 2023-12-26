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16:21, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Суд принял иск к Ивлеевой на один миллиард рублей

Суд в Москве принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей из-за голой вечеринки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к российской блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей из-за голой вечеринки. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, в иске приняли участие 23 человека. В ближайшее время, по словам адвоката Вячеслава Атаманюка, ожидается еще 150 участников. Он также отметил, что поддержать иск могут все граждане России.

Истцы потребовали взыскать с Ивлеевой миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации на Украине «Защитники Отечества».

Заседание, на котором суд вынесет решение по этому делу, пройдет в период с конца января по начало марта 2024 года.

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О том, что с блогерши захотели взыскать миллиард рублей, стало известно утром, 26 декабря. Актер и продюсер Александр Иншаков составил иск к блогерше. Подписавшие документ захотели не только лишить ее возможности сниматься в телепроекта, но и получить от Ивлеевой названную выплату.

Ранее Ивлеева прокомментировала устроенную ей голую вечеринку. Она извинилась за попавшие в интернет кадры с мероприятия. Блогерша пообещала отправить деньги, вырученные с праздника, на благотворительность.

Мероприятие, посвященное показу неопубликованных фотосессий для журнала Playboy, которое организовала Ивлеева, было разделено на два дня и проходило в московском ночном клубе. В первый день событие посетили звезды российского шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду, предполгающему минимум одежды. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и вызвали волну возмущения.

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