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13:36, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

«Тинькофф» опроверг исключение Ивлеевой из амбассадоров банка

Банк «Тинькофф» заявил, что Ивлеева никогда не являлась его амбассадором

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Банк «Тинькофф» опроверг информацию о том, что блогершу Анастасию Ивлееву исключили из числа его амбассадоров. Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.

«Это спекуляция, она никогда не являлась амбассадором "Тинькофф"», — заявили изданию в пресс-службе, отвечая на слухи о том, что Ивлееву исключили из официальных представителей банка.

Ранее стало известно, что компания МТС исключила блогершу из амбассадоров. Упоминания о ней исчезли из условий праздничной акции «Встреча с амбассадором», а также с посвященной ей страницы сайта.

26 декабря сообщалось, что московский суд принял коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. Его составитель и участники потребовали, чтобы блогерша выплатила названную сумму в качестве моральной компенсации, а также чтобы Ивлееву лишили возможности сниматься в рекламе.

Вечеринка Ивлеевой прошла в два дня. В первый день ее посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты в наряды, оголяющие тело. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и спровоцировали общественное недовольство.

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