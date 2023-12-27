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09:20, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

МТС исключила Ивлееву из числа амбассадоров

Компания МТС исключила блогершу Ивлееву из амбассардоров после голой вечеринки

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Компания МТС исключила блогершу Анастасию Ивлееву из числа амбассадоров после ее голой вечеринки. Упоминания о ней пропали с сайта компании.

В рамках празднования своего юбилея МТС проводит акция, одним из призов которой стала «Встреча с амбассадором». В условиях акции официальным представителем компании в настоящий момент значится только актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Также фото Ивлеевой пропало со страницы сайта, посвященной акции

Также, по данным издания, сотрудничество с блогершей прекратил банк «Тинькофф».

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что суд Москвы принял коллективный иск против Ивлеевой на один миллиард рублей. Инициатором выступил актер и продюсер Александр Иншаков. Он и 23 человека, присоединившихся к жалобе, потребовали взыскать с блогерши названную сумму, а также лишить ее возможности сниматься в рекламе и организовывать мероприятия.

Ранее Ивлеева прокомментировала голую вечеринку. Она извинилась за то, что фото и видео с мероприятия попали в сеть, и предложила отправить вырученные с вечеринки деньги на благотворительность.

Мероприятие Ивлеевой, посвященное неопубликованной фотосессии журнала Playboy, прошло на прошлой неделе, 20 и 21 декабря. В первый день в нем приняли участие звезды российского-шоу бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Фото и видео с мероприятия попали в интернет и вызвали волну возмущения.

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      Мария Большакова
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