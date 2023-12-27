В московский клуб пришла полиция после голой вечеринки Ивлеевой

Полиция и Роспотребнадзор пришли в клуб «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой

Московский ночной клуб «Мутабор», в котором прошла голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, посетила полиция и Роспотребнадзор. Об этом сообщает «112» в Telegram.

«После странного пати (...) неприятности поимели не только звезды, которые участвовали в вакханалии и теперь вынуждены публично извиняться, но и сам клуб», — говорится в сообщении.

По данным издания, общественники неоднократно жаловались на заведение.

После вечеринки Ивлеевой звезды российского шоу-бизнеса, посетившие мероприятие, столкнулись с неприятными последствиями. Артисты Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов с телеканалами ТНТ и НТВ и другими организациями. Также стало известно об отменах концертов Лолиты и о решении убрать Киркорова из программ «Маска» на НТВ и передачи «Голубой огонек».

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в конце прошлой недели. В ночь на 21 декабря его посетили звезды российского шоу-бизнеса. Согласно дресс-коду, они были одеты в костюмы, оголяющие тело. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения.