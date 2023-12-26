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17:21, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Киркорова потребовали убрать из новогоднего шоу из-за участия в голой вечеринке

Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу «Маска» на НТВ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpess.com

Российского певца Филиппа Киркорова захотели убрать из музыкального шоу «Маска» на канале НТВ из-за его участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает издание Baza в Telegram со ссылкой на источник на телеканале.

Как сообщает издание, руководство НТВ потребовало сделать версию программы без Киркорова до 31 декабря. Утверждается, что причиной этого решения продюсерам назвали участие музыканта в голой вечеринке Ивлеевой.

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Однако, по данным издания, указание убрать певца из программы пришло до того, как он принес публичные извинения. Поэтому, как предполагает Baza, Киркоров все-таки может появиться в финальной версии «Маски».

Ранее Киркоров извинился перед россиянами за участие в голой вечеринке. Он заявил, что не знал о тематике мероприятия. По словам певца, как только он понял его специфику, то тут же ушел с праздника.

До этого сообщалось, что с Ивлеевой захотели взыскать миллиард рублей в качестве моральной компенсации за ее вечеринку. Вырученные деньги планировалось отправить в фонд поддержки бойцов специальной военной операции.

Вечеринка Ивлеевой прошла в одном из московских ночных клубов ранее в декабре. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса, одетые, согласно дресс-коду, в наряды, оголяющие тело. Видео и фото, попавшие в интернет, вызвали общественное возмущение.

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      Мария Большакова
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