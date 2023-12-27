Блогерша Ивлеева попросила россиян дать ей второй шанс после голой вечеринки

Известная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева записала еще одно видеообращение после голой вечеринки в московском ночном клубе. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она попросила россиян дать ей второй шанс.

Обращение блогерши состоит из двух частей. В первом видео Ивлеева назвала свое поведение неприемлемым. «Я благодарна этой ситуации, которая произошла. Потому что она мне дала понять, насколько я была оторвана от реальности», — высказалась она о последствиях вечеринки.

Во втором ролике телеведущая заявила, что полностью заслуживает того, что сейчас с ней случилось. «Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. (...) Я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — резюмировала она.

Ранее Ивлеева опубликовала обращение, в котором объяснила, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy. Ивлеева добавила, что мероприятие было разделено на два дня. На второй день продавались билеты. Она пообещала направить вырученные деньги на благотворительность.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». 20 декабря на мероприятие пришли звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код первого дня предполагал минимум одежды. Фото и видео с праздника попали в интернет и вызвали волну возмущения.

На следующий день состоялась вторая часть вечеринки, куда попали обычные зрители, которые приобрели билеты. Тогда же в клуб приехала полиция, предположительно, для проверки мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ (общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). 27 декабря стало известно, что суд признал мероприятие блогерши пропагандой нетрадиционных отношений.