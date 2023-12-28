Анну ASTI захотели лишить гражданства России

МВД начало проверку по факту получения гражданства РФ Анной ASTI

Эстрадную певицу Анну ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба), родившуюся на Украине, захотели лишить гражданства Российской Федерации, которое она получила в октябре этого года, из-за участия в голой вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

По его информации, МВД уже начало проверку обоснованности наделением гражданством РФ исполнительницу.

Ранее стало известно, что новогоднее выступление певицы в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в голой вечеринке Ивлеевой.

Отмечалось, что гонорар исполнительницы за концерт в заведении составлял примерно 6,5 миллиона рублей. Вместе нее 31 декабря в заведении выступит певец Jony.

В октябре сообщалось, что украинская исполнительница Анна ASTI стала гражданкой России.

