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10:44, 28 декабря 2023Культура

Певец Jony выступит вместо Анны ASTI в новогоднюю ночь

Певец Jony выступит вместо Анны ASTI в новогоднюю ночь в клубе Gipsy

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Раскрыто имя артиста, который заменит певицу Анну ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) в новогоднюю ночь в московском клубе Gipsy. Об этом сообщается в официальном сообществе заведения во «ВКонтакте».

«Друзья, по независящим от нас причинам выступление Анна ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время. В новогоднюю ночь в Gipsy для вас выступит обаятельный и талантливый красавчик — сладкоголосый Jony», — говорится в публикации.

Представители клуба также добавили, что купленные на мероприятие билеты будут действительны или в новогоднюю ночь, или на предстоящем концерте ASTI, дата которого пока неизвестна.

Ранее стало известно, что новогоднее выступление певицы в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Отмечалось, что гонорар исполнительницы за концерт в заведении составлял примерно 6,5 миллиона рублей.

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      Анастасия Астахова
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