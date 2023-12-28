Певец Jony выступит вместо Анны ASTI в новогоднюю ночь в клубе Gipsy

Раскрыто имя артиста, который заменит певицу Анну ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) в новогоднюю ночь в московском клубе Gipsy. Об этом сообщается в официальном сообществе заведения во «ВКонтакте».

«Друзья, по независящим от нас причинам выступление Анна ASTI переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время. В новогоднюю ночь в Gipsy для вас выступит обаятельный и талантливый красавчик — сладкоголосый Jony», — говорится в публикации.

Представители клуба также добавили, что купленные на мероприятие билеты будут действительны или в новогоднюю ночь, или на предстоящем концерте ASTI, дата которого пока неизвестна.

Ранее стало известно, что новогоднее выступление певицы в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Отмечалось, что гонорар исполнительницы за концерт в заведении составлял примерно 6,5 миллиона рублей.