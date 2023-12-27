Новогоднее выступление Анны ASTI отменили после ее участия в голой вечеринке

Новогодний концерт Анны ASTI отменили после участия в голой вечеринке Ивлеевой

Новогоднее выступление российской певицы Анны ASTI (настоящее имя — Анна Дзюба) в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, гонорар исполнительницы за концерт в заведении составлял примерно 6,5 миллиона рублей. Сейчас организаторы занимаются поиском замены ASTI.

Известно, что после Gipsy певица планировала выступить в концертном зале «Барвиха Luxury Village», однако и этот концерт сейчас находится под угрозой. При этом организаторы мероприятия в Барвихе в разговоре с Telegram-каналом RTVI заявили, что отмена концерта ASTI не планируется.

Ранее российская эстрадная певица Лолита Милявская призналась в том, что заплакала после отмены мероприятий с ее участием из-за того, что посетила голую вечеринку Ивлеевой. Артистка призналась, что узнала о срывах своих концертов от организаторов.