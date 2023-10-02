Украинская певица Анна Asti стала россиянкой

Украинская певица Анна Asti стала гражданкой России

Украинская певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) стала гражданкой России. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Артистка получила российский паспорт. При этом не уточняется, отказалась ли Дзюба от гражданства Украины.

В ходе интервью российской телеведущей Ксении Собчак в 2021 году певица отмечала, что после заключения брака с российским бизнесменом Станиславом Юркиным она решила повременить с получением гражданства РФ. «С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее», — говорила исполнительница.

Ранее Анна Asti объявила об открытии музыкального лейбла FENIX MUSIC совместно со своей командой. Известно, что гендиректором лейбла стал Сергей Красненко, который до этого выступал коммерческим директором в Universal Music Group.