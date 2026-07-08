Браун: Увеличение военных расходов ведет к обнищанию Германии и снижению роли в мире

Увеличение военных расходов в Германии разоряет страну и ведет в снижению роли Берлина на мировой арене. Такие последствия в беседе с РИА Новости описал эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

«Если мы, а это очень реалистичный план, в 2028-2029 годах будем тратить от 40 до 50 процентов федерального бюджета на вооружение и выплату долгов, то что тогда останется на образование, экологию, трансформацию экономики, развитие общества, а также на политику развития? Ничего или почти ничего», — пояснил он.

Браун также вспомнил положение компании Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги), которая «стала посмешищем для всего мира» из-за устаревших железных дорог и опаздывающих поездов. По его словам, подобные ситуации еще повторятся, поскольку средств на развитие социальной и общей инфраструктуры хватать не будет.

«Оборонная политика разоряет нашу страну», — отметил эксперт.

Ранее глава Министерства финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что планируемые рекордные займы для вооружения бундесвера являются нормальными. По его словам, Берлину необходимо наверстать накопившееся за 20 лет отставание в области вооружений, из-за чего большие затраты на бундесвер оправданы.