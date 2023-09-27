Анна Asti открыла музыкальный лейбл

Певица Анна Asti и ее команда объявили об открытии музыкального лейбла

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) объявила об открытии музыкального лейбла FENIX MUSIC совместно со своей командой. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе лейбла.

«Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнерам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл», — заявила артистка. Известно, что гендиректором лейбла стал Сергей Красненко, который до этого выступал коммерческим директором в Universal Music Group.

По словам Красненко, основная идея лейбла заключается в том, что «нет предела невозможному». Подписантами FENIX MUSIC стали такие артисты, как Лолита, Найк Борзов, ST, Shortpаris, RSAC и другие.

В феврале налоговая служба закрыла бизнес исполнительницы Анны Asti в России из-за наличия у нее украинского гражданства. Деятельность ИП певицы была остановлена из-за того, что у нее закончился срок действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.