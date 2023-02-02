Налоговая закрыла российский бизнес Анны Asti из-за ее украинского гражданства

Налоговая служба закрыла бизнес Анны Asti в России из-за ее украинского паспорта

Налоговая служба закрыла бизнес исполнительницы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) в России из-за наличия у нее украинского гражданства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, деятельность ИП артистки была остановлена из-за того, что у нее закончился срок действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации.

Сообщается, что у артистки есть возможность получить российский паспорт или продлить ВНЖ, так как она состоит в браке с российским предпринимателем Станиславом Юркиным.

По словам звездного адвоката Андрея Алекшина, ИП является преференцией в сфере уплаты налогов и предоставляет лояльные условия для предпринимателей.

«И когда человек не продлевает документы и отказывается от подобных преференций, такое бездействие со стороны выглядит как нежелание жить и работать в России. Возможно, перед поездкой за границу (сейчас певица находится в США — прим. "Ленты.ру") Ред.) певица не стала продлевать документы, которые могли бы ее скомпрометировать на Западе. Это лакмусовая бумажка отношения к стране, где ты добился популярности и богатства», — добавил юрист.

Алекшин отметил, что артистка может получить российское гражданство, чтобы избежать «двусмысленной трактовки» своих действий.

Ранее с российского певца Валерия Меладзе сняли судебные претензии из-за торгового центра под названием «Вантаж», расположенного в Москве.