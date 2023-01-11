С Валерия Меладзе сняли судебные претензии из-за ТЦ в Москве

С ТЦ Валерия Меладзе сняли административную статью за нарушение договора с мэрией

С российского певца Валерия Меладзе сняли судебные претензии из-за торгового центра под названием «Вантаж», расположенного в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В августе прошлого года исполнитель проиграл в суде административное дело, которое было заведено из-за нарушений договора с городской мэрией.

Здание, расположенное в Восточном Бирюлево, Меладзе арендовал у властей города. Мэрия регулярно посещала торговый центр с проверкой и в 2021 году обнаружила там нарушения: аренда помещений, в которых располагались ломбард, автошкола и ремонт одежды и обуви, не соответствовала договоренностям Меладзе с властями города.

Сообщается, что певцу удалось оспорить дело в суде, в результате чего с него сняли все обвинения и дали разрешение открывать любые виды бизнеса внутри торгового центра. По информации портала, госинспекция уже предприняла попытку оспорить судебное решение.

Ранее депутат Елена Драпеко призвала признать певца Меладзе иноагентом и запретить ему въезд в Россию из-за ранее опубликованного видео, на котором певец, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.