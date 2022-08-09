Стало известно о лишении Валерия Меладзе его торгового центра в Москве из-за нарушений

57-летний заслуженный артист России Валерий Меладзе может лишиться своего торгового центра в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Здание под названием «Вантаж», расположенное в Восточном Бирюлево, исполнитель арендовал у властей города. Мэрия стабильно посещала торговый центр с проверкой и в 2021 году обнаружила там нарушения: аренда помещений, в которых располагались ломбард, автошкола и ремонт одежды и обуви, не соответствовала договоренностям Меладзе с властями города.

Тогда на певца завели административное дело, которое он проиграл в суде. Теперь на «Вантаж» могут наложить пени или разорвать договор с певцом, что приведет Меладзе к потере прибыли в размере 15 миллионов рублей в год, которую он получал за владение торговым центром.

В середине июля сообщалось, что Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса и запланировал концерт в Монако. Ранее исполнитель заявил в своем Telegram-канале, что потерял интерес к музыке.