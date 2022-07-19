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Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса

Певец Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса и запланировал концерт в Монако

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский певец Валерий Меладзе передумал уходить из шоу-бизнеса. Издание Hello Monaco сообщает, что артист запланировал концерт в Монако.

Отмечается, что музыкант выступит в Yacht Club de Monaco 6 августа. Цена за билет начинается от 500 евро. Кроме того, у Меладзе запланирован ноябрьский концерт в Оренбурге, на котором он должен представить программу «Свободный полет».

В мае исполнитель заявил в своем Telegram-канале, что потерял интерес к музыке. «Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт», — написал он.

Меладзе отметил, что его песни еще долго будут жить своей жизнью. При этом его больше не интересуют ротации на радиостанциях и появления на телевизионных шоу.

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Евгений Шульгин
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