Депутат призвала запретить Меладзе въезд в Россию

Депутат Драпеко призвала признать певца Меладзе иноагентом и запретить ему въезд в Россию

Певцу Валерию Меладзе необходимо запретить въезд в Россию, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом она заявила Ura.ru после инцидента с исполнителем на корпоративе, предположительно, произошедшем в Дубае.

«Я за то, чтобы признать его иноагентом. Но вообще, лучше бы он уехал подальше, и вообще нужно запретить ему въезд в Россию», — призвала депутат.

Она добавила, что прогибаться в этой ситуации не нужно, а также выразила мнение, что Меладзе не любит Россию. «Он же говорил, что с Украины приехал сюда и, наверное, только из-за денег с нами живет тут», — предположила Драпеко.

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.

Позже действия Меладзе осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал лишить певца всех имеющихся у него званий, указав на то, что тот «сидит на двух стульях». При этом сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России.