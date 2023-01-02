Сенатор призвала лишить Меладзе гражданства после инцидента на корпоративе

Сенатор Афанасьева призвала лишить певца Меладзе российского гражданства

Певца Валерия Меладзе необходимо лишить российского гражданства, считает член Совета Федерации Елена Афанасьева. С таким призывом в своем Telegram-канале она выступила после инцидента с исполнителем на корпоративе, который, предположительно, состоялся в Дубае.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — заявила сенатор.

Ранее сообщалось, что на одном из корпоративов Меладзе в беседе с фанатом продолжил фразу «Слава Украине». Убрав микрофон, артист ответил короткой фразой, а уже в микрофон добавил: «Тс-с». «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — ответил на это поклонник.

После этого певца осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он сказал, что Меладзе «сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон», а затем призвал лишить исполнителя всех имеющихся у него званий.