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06:32, 8 июля 2026Бывший СССР

Украинский пленный обвинил Киев в затягивании конфликта

Пленный Лурин: Украина получила долги вместо НАТО и Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лурин заявил, что Киев накапливает долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью Евросоюза или НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Лурин обвинил Киев в затягивании конфликта с Россией и отметил, что у него нет целей.

«Вышло так, что мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время, а конечной цели этого тоже нет», — подчеркнул он.

По мнению военного, если бы Украина не отдалялась от России, ситуация была бы лучше.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.

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