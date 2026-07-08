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06:36, 8 июля 2026Россия

Один человек погиб при атаке БПЛА на российский регион

Бусаргин: Один человек погиб при атаке БПЛА в Саратовской области, есть пострадавшие
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Один человек погиб при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — уточнил губернатор. Характер повреждений объектов инфраструктуры, а также число пострадавших и их состояние Бусаргин не раскрыл.

Глава региона отметил, что власти окажут семье погибшего необходимую поддержку.

7 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы, ракеты и почти 800 БПЛА. Попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года.

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