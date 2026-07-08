Один человек погиб при атаке БПЛА на российский регион

Один человек погиб при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — уточнил губернатор. Характер повреждений объектов инфраструктуры, а также число пострадавших и их состояние Бусаргин не раскрыл.
Глава региона отметил, что власти окажут семье погибшего необходимую поддержку.
7 июля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы, ракеты и почти 800 БПЛА. Попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года.