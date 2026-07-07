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12:26, 7 июля 2026Россия

ВСУ выпустили в сторону России авиабомбы, ракеты и почти 800 беспилотников

Минобороны России: Системы ПВО сбили 797 БПЛА, авиабомбы и ракеты «Нептун»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России авиабомбы, ракеты и почти 800 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

За сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 управляемых авиационных бомб, 27 снарядов HIMARS, две управляемые ракеты «Нептун», а также 797 беспилотников.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за два года. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы летело более 430 БПЛА, большую часть удалось уничтожить еще на дальних подступах к городу.

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