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17:41, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Собчак извинилась за участие в голой вечеринке Ивлеевой

Собчак заявила, что никого не хотела оскорбить своим нарядом на голой вечеринке
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналистка Ксения Собчак извинилась за участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Свое обращение она опубликовала в Telegram-канале.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить. Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну»,— высказалась Собчак. Она подчеркнула, что не хотела бы вызывать ненависть к себе.

Также журналистка назвала пошлостью тот факт, что из участников вечеринки Ивлеевой делают преступников. Собчак напомнила, что мероприятие не планировалось как публичное, и поэтому фото и видео с события нельзя считать целенаправленной идеологической диверсией.

Ведущая тем не менее отметила, что подобные мероприятия стоит проводить в подходящее время. «Сейчас не оно», — заключила Собчак.

До этого свое появление на вечеринке объяснили и другие ее участники Певец Филипп Киркоров заверил россиян, что не знал об особенности мероприятия Ивлеевой и быстро покинул его. Дима Билан же заявил, что заехал к Ивлеевой по пути на работу и не мог знать, как будут одеты участники вечеринки

Ранее вечеринку прокомментировала сама Ивлеева. Она извинилась за то, что фото и видео с мероприятия попали в публичное пространство. Блогерша заверила, что никого не хотела оскорбить таким образом, и предложила заработанные на вечеринке деньги перечислить на благотворительность.

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      Мария Большакова
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