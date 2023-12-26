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16:09, 26 декабря 2023Культура

Дима Билан объяснил свое появление на голой вечеринке Ивлеевой

Дима Билан заявил, что заехал на голую вечеринку Ивлеевой по пути на работу

Российский певец Дима Билан объяснил свое появление на голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

По словам артиста, он заехал на мероприятие по пути на работу. «Мой на него заезд был просто краткосрочный и джентльменский. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки», — добавил Билан.

Певец заявил, что посещение светских мероприятий является частью его профессии. При этом он подчеркнул, что не мог заранее знать, что себе позволит надеть тот или иной гость. «Я могу отвечать только за себя», — сказал исполнитель.

Ранее российский певец Филипп Киркоров публично извинился перед россиянами за участие в голой вечеринке Ивлеевой.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря. В мероприятии приняли участие такие артисты, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие. Многие из них впоследствии осудили праздник блогерши и извинились за участие в нем.

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