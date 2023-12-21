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17:24, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Бойцы в зоне СВО высказались о голой вечеринке Ивлеевой

Бойцы в зоне СВО поддержали просьбу о проверке голой вечеринки Ивлеевой

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, поддержали просьбу общественников в адрес прокуратуры о проверке голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Видеообращение бойцов опубликовано в Telegram-канале SHOT.

По словам одного из героев видео, в то время как российские военнослужащие лишаются жизни и получают ранения на поле боя, защищая интересы России, представители шоу-бизнеса развращают молодежь. «Поддерживаем инициативу движения "Зов народа" по проверке данных мероприятий», — высказался боец.

Военнослужащий отметил, что герои видео участвуют в СВО и в данный момент находятся на передовой.

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Ранее сообщалось, что общественники призвали прокуратуру проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). По информации издания «Подъем», в ведомство обратились представители двух организаций — «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» и «Зова народа».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе. Большинство гостей мероприятия посетило его в оголяющих тело нарядах. Кадры вечеринки, опубликованные в интернете, вызвали бурные возмущения. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме из-за проведения мероприятия на фоне СВО. Телеведущий Владимир Соловьев назвал организаторов и гостей вечеринки «скотами, которым плевать на то, что происходит».

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      Олег Давыдов
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