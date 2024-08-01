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18:28, 1 августа 2024Силовые структуры

Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

ТАСС: задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко
Сергей Симоненко

Сергей Симоненко. Кадр: Альфа news / YouTube

Задержан 56-летний замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Полковника задержали прямо на рабочем месте. В отношении него возбуждено уголовное дело. Однако другие подробности не уточняются.

По данным агентства, ранее Симоненко проверяли на причастность к коррупционный преступлениям, покушению на расправу и поджогам.

Должность замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко получил в октябре 2023 года.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о взятке в особо крупном размере.

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      Екатерина Кашурникова
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