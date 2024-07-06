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18:03, 6 июля 2024Силовые структуры

Суд арестовал замглавы российского города по делу о крупной взятке

В Петербурге глава Адмиралтейского района Комаров арестован за крупную взятку
Начало событий в новости Замглавы района российского города задержали по делу о крупной взятке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в период с 12 января 2022 года по 10 ноября 2022 года Комаров, будучи заместителем главы администрации Адмиралтейского района, получил взятку от заместителя генерального директора некой коммерческой компании в размере один миллион 250 тысяч рублей за то, что в случае выявленных нарушений в организации, Комаров использует свой авторитет и у компании не будет проблем.

Комаров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось о задержании чиновника. Оно связано с тем, что следствие считает, что при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы, а разницу в деньгах выводили на подконтрольные Комарову ИП.

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      Анна Габай
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