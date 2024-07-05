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12:25, 5 июля 2024Силовые структуры

Замглавы района российского города задержали по делу о крупной взятке

В Петербурге замглавы Адмиралтейского района задержан за крупную взятку
Начало событий в новости В управлении экономической полиции российского города прошли обыски

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербруге заместитель главы Адмиралтейского района Игорь Комаров задержан по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

По данным канала, заместителя Адмиралтейского района задержали в связи с тем, что следствие считает, что при благоустройстве сквера на Рижском проспекте были завышены цены на малые архитектурные формы, а разницу в деньгах выводили на подконтрольные Комарову ИП.

Сейчас Комаров находится в Следственном комитете (СК) России Адмиралтейского района. Его задержали по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). О какой сумме идет речь, не сообщается.

3 июля ФСБ также провела обыски во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции города.

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      Анна Габай
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