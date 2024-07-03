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15:22, 3 июля 2024Силовые структуры

В управлении экономической полиции российского города прошли обыски

ФСБ провела обыски в управлении экономической полиции в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции Санкт-Петербурга ФСБ провела обыски. Об этом сообщает телеканал «78» в своем Telegram-канале.

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