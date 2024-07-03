Во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции Санкт-Петербурга ФСБ провела обыски. Об этом сообщает телеканал «78» в своем Telegram-канале.
Силовые структуры
В управлении экономической полиции российского города прошли обыски
ФСБ провела обыски в управлении экономической полиции в Санкт-Петербурге
Во втором отделе управления экономической безопасности и противодействия коррупции Санкт-Петербурга ФСБ провела обыски. Об этом сообщает телеканал «78» в своем Telegram-канале.