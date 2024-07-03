В мэрии российского города прошли обыски

«Ъ»: в мэрии Ульяновска прошли обыски

В мэрии Ульяновска сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России и УФСБ России провели обыски. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылками на некие источники.

По данным издания, следственные действия связаны с выявленными нарушениями при реконструкции очистных сооружений в Ульяновске. При этом правоохранители не уточнили информацию, в отношении кого и по какой статье возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска прошли обыски. По итогу был изъят ряд документов. Кроме того, был задержан для дачи показаний руководитель комитета Дмитрий Шиляев. Его обвиняют в получении взятки за то, что ведомство признало выполненным контракт на строительство дороги стоимостью 30 миллионов рублей. При этом работа по факту была сделана недобросовестно, указал источник.