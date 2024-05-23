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20:57, 23 мая 2024Силовые структуры

Российского чиновника задержали за взятку после обысков в мэрии

В мэрии Челябинска прошли обыски, за взятку задержан глава дорожного комитета

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска 23 мая прошли обыски, заявил URA.RU источник в силовых структурах.

Сообщается, что был изъят ряд документов. Кроме того, был задержан для дачи показаний руководитель комитета Дмитрий Шиляев. Его обвиняют в получении взятки за то, что ведомство признало выполненным контракт на строительство дороги стоимостью 30 миллионов рублей. При этом работа по факту была сделана недобросовестно, указал источник.

Следственные действия прошли также в доме Шиляева. Возбуждено уголовное дело. В пресс-службе администрации города агентству сообщили, что на данный момент не могут дать официальную информацию.

74.ru добавляет, что, по версии следствия, взятки Шиляев получал от задержанного ранее директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна. Взамен на деньги чиновник закрывал глаза на дефекты в ремонте дорог. Также утверждается, что он задержан сотрудниками ФСБ.

Дмитрий Шиляев возглавил дорожный комитет в статусе врио руководителя в январе, добавило издание.

Ранее сообщалось, что в Челябинске экс-советник главы города и двое заместителей директора муниципального учреждения пойдут под суд за получение взяток в размере 30 миллионов рублей.

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      Антон Похиляк
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