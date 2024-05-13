Экс-советник главы Челябинска пойдет под суд за получение многомиллионных взяток

В Челябинске экс-советник главы города пойдет под суд за получение 30 млн рублей

В Челябинске экс-советник главы города и двое заместителей директора муниципального учреждения пойдут под суд за получение взяток в размере 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

В отношении бывшего чиновника и двух его подельников возбуждены уголовные дела по восьми эпизодам по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), по 14 эпизодам по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») и по 22 эпизодам по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Все материалы переданы в суд. На имущества обвиняемых наложен арест в размере более 100 миллионов рублей.

По данным следствия, бывший чиновник и двое директоров муниципального казенного учреждения действовали в составе организованной группы в период с ноября 2019 по декабрь 2021 года. Они получили через посредников взятки на общую сумму не менее 30 миллионов рублей от 44 коммерсантов и предпринимателей за покровительство и за отказ от демонтажа нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории областного центра.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Министерства обороны России задержан за взятки в особо крупном размере.