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06:25, 5 августа 2024Силовые структуры

Суд отправил в СИЗО замглавы МЧС Симоненко

Суд отправил в СИЗО замглавы МЧС по Краснодарскому краю Симоненко

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что уголовное дело в отношении фигуранта расследует центральный аппарат Следственного комитета. Конкретные обвинения в адрес полковника источник не уточнил.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества Сергея Симоненко и его семьи. Замглавы МЧС проверяют на причастность к коррупционным, а также к насильственным преступлениям. Полковника задержали прямо на рабочем месте. Против него возбуждено уголовное дело, однако другие подробности не уточняются.

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      Марина Совина
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