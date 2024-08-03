Генпрокуратура потребовала арестовать имущество замглавы МЧС Симоненко. У него нашли 50 объектов недвижимости и 20 машин

ГП потребовала передать государству имущество замглавы МЧС по Кубани Симоненко

Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества заместителя главы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи, передает ТАСС.

Исковое требование от имени первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина поступило 18 июля. В документе он призвал «обратить взыскание на имущество в доход государства». Ответчиками выступают сам Симоненко и его родственники: жена, две дочери, зять и отец.

Предварительное заседание суда по вопросу изъятия имущества состоится 5 августа.

У замглавы ГУ МЧС Симоненко нашли 250 миллионов рублей и 50 объектов недвижимости

Как рассказал источник агентства, у семьи Сергея Симоненко обнаружили имущество, не подтвержденное легальными доходами. Позднее уточнялось, что в ходе проверок на банковских счетах и членов его семьи были найдены 250 миллионов рублей, свыше 50 объектов недвижимости, а также более 20 машин, в том числе премиум-класса, такие как Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и BMW X6. По мнению ведомства, данное имущество было приобретено незаконным путем.

Также стало известно, что Генпрокуратура требовала уволить Симоненко «по отрицательным мотивам». Однако вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе.

Замглавы МЧС по Краснодарскому краю проверяют на причастность к коррупционным, а также к насильственным преступлениям. Полковника задержали прямо на рабочем месте. Против него возбуждено уголовное дело, однако другие подробности не уточняются.

Должность замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко получил в октябре 2023 года.

Симоненко работал под началом ранее арестованного главы регионального управления МЧС

В октябре 2023 года Басманный суд Москвы арестовал главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по делу о коррупции на три миллиона рублей. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Известно, что противоправные действия, после которых был задержан глава кубанского МЧС, произошли в 2021 году. Речь идет о принятых им некачественных работах, причинивших существенный ущерб государству.

Волынкин признал свою вину. В мае суд отправил его под домашний арест.