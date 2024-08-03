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02:59, 3 августа 2024Силовые структуры

Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества замглавы МЧС Краснодарского края

ГП подала иск об изъятии имущества замглавы МЧС Краснодарского края Симоненко

Фото: Агентство «Москва»

Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества заместителя главы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Иск от имени первого заместителя генпрокурора Анатолия Разикина поступил в Краснодарский суд 18 июля. В нем есть требование «обратить взыскание на имущество в доход государства». Источник рассказал агентству о том, что у Симоненко нашли имущество, которое не было подтверждено легальными доходами.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе», — сообщил он. Предварительное заседание суда по вопросу изъятия имущества состоится 5 августа.

Ранее 56-летний замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко был задержан. До этого его проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на расправу и поджогам.

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      Артём Верейкин
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