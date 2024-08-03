Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества замглавы МЧС Краснодарского края

ГП подала иск об изъятии имущества замглавы МЧС Краснодарского края Симоненко

Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии имущества заместителя главы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Иск от имени первого заместителя генпрокурора Анатолия Разикина поступил в Краснодарский суд 18 июля. В нем есть требование «обратить взыскание на имущество в доход государства». Источник рассказал агентству о том, что у Симоненко нашли имущество, которое не было подтверждено легальными доходами.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам. Но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе», — сообщил он. Предварительное заседание суда по вопросу изъятия имущества состоится 5 августа.

Ранее 56-летний замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко был задержан. До этого его проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на расправу и поджогам.