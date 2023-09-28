Начальник кубанского главка МЧС дал признательные показания по делу о коррупции

Глава кубанского ГУ МЧС Волынкин признался в злоупотреблении полномочиями

Начальник главного управления МЧС (ГУ МЧС) по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал свою причастность к коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Генерал-лейтенанта задержали в рамках расследования дела по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее следователи направили ходатайство о заключении Волынкина под стражу. Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.

Известно, что противоправные действия, после которых был задержан глава кубанского МЧС, произошли в 2021 году. Другие подробности дела пока не разглашаются.