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18:33, 28 сентября 2023Силовые структуры

Начальник кубанского главка МЧС дал признательные показания по делу о коррупции

Глава кубанского ГУ МЧС Волынкин признался в злоупотреблении полномочиями

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Начальник главного управления МЧС (ГУ МЧС) по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал свою причастность к коррупционному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Генерал-лейтенанта задержали в рамках расследования дела по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее следователи направили ходатайство о заключении Волынкина под стражу. Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.

Известно, что противоправные действия, после которых был задержан глава кубанского МЧС, произошли в 2021 году. Другие подробности дела пока не разглашаются.

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