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16:07, 27 сентября 2023Силовые структуры

Начальника кубанского главка МЧС задержали за злоупотребление полномочиями

Начальника кубанского главка МЧС Волынкина задержали по коррупционному делу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина задержали по коррупционному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, генерала-лейтенанта задержали в рамках расследования дела по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Дело расследует главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Известно, что нарушение произошло в 2021 году, однако другие подробности пока не сообщаются.

Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина к восьми с половиной годам колонии за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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    Екатерина Власова
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