Начальника кубанского главка МЧС задержали за злоупотребление полномочиями

Начальника кубанского главка МЧС Волынкина задержали по коррупционному делу

Начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина задержали по коррупционному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, генерала-лейтенанта задержали в рамках расследования дела по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Дело расследует главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Известно, что нарушение произошло в 2021 году, однако другие подробности пока не сообщаются.

Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина к восьми с половиной годам колонии за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.